Inicialmente programadas para 3 de maio e adiadas por causa do coronavírus, as eleições gerais na Bolívia serão em 6 de setembro - anunciou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Salvador Romero, nesta terça-feira (2), depois de um acordo entre os partidos.

O TSE enviará ao Parlamento um projeto de lei que "prevê a realização da eleição geral até 6 de setembro, domingo", relatou Romero.

"Uma vez publicada a lei, o órgão eleitoral fixará esse dia como data da eleição geral 2020, por meio de uma resolução", completou o presidente do TSE.