Grande roubo de álcool na África do Sul

Como teriam feito para esvaziar os cofres de um banco, ladrões sul-africanos não hesitaram em perfurar um piso para saquear as reservas de álcool de uma loja fechada durante o confinamento devido ao coronavírus, informou a polícia nesta terça-feira.

Por nove semanas, o governo sul-africano proibiu a venda de cervejas, vinhos, bebidas destiladas e outras alcoólicas no país, com o objetivo de limitar a violência e reduzir o atendimento nos serviços de emergência dos hospitais.

As lojas de bebidas e as prateleiras de bebidas alcoólicas nos supermercados reabriram nesta segunda-feira, graças a um relaxamento das medidas de confinamento contra a pandemia de COVID-19.

Na sexta-feira passada, funcionários de uma grande loja de bebidas do distrito de Newton, em Joanesburgo, "descobriram um grande buraco no chão, através do qual os suspeitos entraram de túneis subterrâneos", explicou um porta-voz da polícia, Kay Makhubela, em comunicado.

"Eles usaram os conduítes elétricos e de drenagem sob o shopping até a loja de álcool e perfuraram o piso de concreto", disse a empresa Shoprite em comunicado.

Seu saque, centenas de garrafas de uísque, gim, vodka e cerveja, é estimado em mais de US$ 13.400 (15.000 euros).

Gravações das câmeras de segurança da loja revelaram que os ladrões roubaram as garrafas por vários dias.