Rússia prevê plano de reativação de US$ 72 bilhões

A Rússia planeja investir o equivalente a pelo menos 72 bilhões de dólares em um plano de relançamento da economia, seriamente afetada pelo confinamento decretado para enfrentar a pandemia do novo coronavírus - anunciou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

Este programa de cerca de 5 trilhões de rublos "visa a estabilizar a situação" antes do final do ano e alcançar, "no terceiro quarto trimestre de 2021, um crescimento perene da economia", disse Mishustin, durante uma videoconferência com o presidente Vladimir Putin, transmitida pela televisão.