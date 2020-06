Comunicado do Business Wire :EHL Group

Após dois meses de fechamento e confinamento do campus, o EHL Group anuncia a reabertura de seus campi e faz uma avaliação positiva das ações tomadas para lidar com a crise, bem como de sua liderança no mundo da educação em hospitalidade em tempos de crise.

Conforme a flexibilização das medidas de contenção, o EHL anuncia sua reabertura progressiva durante o mês de junho. Para garantir as melhores condições para o retorno ao campus, a Escola estabeleceu um plano completo de desinfecção e revisou todos os seus métodos de ensino, tecnologias e instalações no local. O Grupo pode assim consolidar ainda mais sua posição como líder mundial bem como planeja aumentar consideravelmente sua oferta digital com seus novos recursos de ensino à distância. Também foi elaborada uma avaliação, destacando o excelente trabalho e cooperação de todos os funcionários e alunos, permitindo que os alunos mantenham um ritmo otimizado de trabalho e que emergirão deste período com uma infinidade de novas habilidades. Os esforços extraordinários de toda a comunidade de EHL também permitiram ao Grupo ajudar várias comunidades em dificuldades, como pequenas e médias empresas em todo o mundo, estudantes em dificuldade ou comunidades carentes.

Gerenciando a crise de Covid-19: Pronto para um futuro digital

Durante este período, o verdadeiro valor do Grupo foi revelado, graças aos três campi que demonstraram solidariedade e resiliência, seu Centro de Inovação que continua impulsionando o setor, sua Aliança que reúne os maiores nomes do mundo de hospitalidade, seus consultores destacados e, acima de tudo, seus alunos sem igual, que são seu maior orgulho. No total, mais de 7.000 horas de cursos foram ministradas online desde o início da contenção, com quase cem professores que tiveram que mudar seus programas inteiros para o ensino a distância em apenas alguns dias. "Um grande feito como suas apostas, graças ao extraordinário trabalho realizado por todas as equipes acadêmicas, técnicas e de suporte", declarou Michel Rochat, Diretor Executivo do EHL Group. Visitas ao campus, entrevistas de seleção, feiras de carreiras e reuniões do setor também estão entre as atividades que foram praticamente adaptadas para garantir a excelência e continuar a honrar o papel do EHL como a principal escola de gestão de hospitalidade do mundo. Hoje, o EHL possui uma capacidade digital incomparável para uma escola de administração de hospitalidade, anunciando uma infinidade de inovações futuras que alavancarão estas novas tecnologias.

Um infográfico detalhado explora a multiplicidade de ações realizadas, em apoio à educação e o setor mundial de hospitalidade, a fim de ajudar a lidar com a crise de Covid-19.

Sobre o EHL Group: ehl.edu

