Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Emergent Cold ("Emergent").

A aquisição foi anunciada pela primeira vez em 18 de novembro de 2019.

A empresa combinada se expande na maior rede de instalações com controle de temperatura do mundo, com mais de 1,9 bilhão de pés cúbicos e quase 53 milhões de metros quadrados de capacidade em mais de 300 instalações em 12 países da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. Como parte da transação, a Lineage também adquire centros de distribuição recém-construídos, localizados no mercado de Dallas-Fort Worth e em Piura, no Peru, bem como a New Orleans Cold Storage e suas quatro instalações nos EUA, ancoradas nos portos de Nova Orleans, Houston e Charleston.

"A acolhida à Emergent Cold e à New Orleans Cold Storage na família Lineage oferece uma área de instalações dramaticamente expandida na região Ásia-Pacífico e conecta ainda mais as cadeias de suprimentos globais de nossos clientes através de uma rede como resultado", disse Mike McClendon, Presidente da Lineage Operações Internacionais e EVP de Otimização de Rede. "Com muitas das instalações adquiridas localizadas nos principais portos nacionais e internacionais, estamos melhor posicionados do que nunca para atender nossos clientes de maneira mais eficiente em quase todos os cantos do mundo. Estamos ansiosos para aproveitar o crescimento emocionante da Emergent e, por sua vez, desempenhar um papel fundamental para ajudar nossos clientes a expandir seus respectivos negócios".

"Continuamos concentrados no crescimento estratégico e intencional do negócio para fornecer os serviços de logística mais amplos e inovadores do mundo", disse Kevin Marchetti, co-fundador e sócio-gerente da Bay Grove, LLC ("Bay Grove"), a principal empresa de investimento que apóia a Lineage. "O fechamento desta transação é um passo importante na construção de nossa plataforma Ásia-Pacífico e abre novas portas para os clientes da Lineage".

O fechamento da aquisição da Emergent Cold pela Lineage segue o anúncio recente de duas aquisições semelhantes. A primeira, anunciada em 20 de maio, foi a aquisição pela empresa da distribuidora líder de serviços de alimentos Maines Paper & Food Service, que expande ainda mais a oferta de serviços da Lineage para clientes com distribuição de "última milha" e adiciona as principais marcas de restaurantes dos EUA à rede Lineage. A segunda foi a assinatura de um contrato definitivo para adquirir a Henningsen Cold Storage Co., em 28 de maio, que fornecerá aos clientes mais opções no noroeste do Pacífico, bem como novos locais de serviço em Idaho, Dakota do Norte e Oklahoma.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

