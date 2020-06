EUA: Em NY, Macy's e outras lojas são invadidas em mais um dia de protestos

, 02/05/2020 - A cidade de Nova York tentou impor toque de recolher nesta segunda-feira, 01, mas não foi suficiente para evitar mais uma noite de destruição, incluindo prisões por invasão da icônica loja da Macy's, na rua 34, após protestos contra a morte de George Floyd.



Quando o prazo para se deixar as ruas se aproximou, manifestantes marcharam por Manhattan e Brooklyn, e a polícia respondeu simultaneamente a diversas denúncias de grupos invadindo lojas e levando suas mercadorias.



Vídeos postados em redes sociais mostraram alguns manifestantes discutindo com pessoas que quebraram janelas, pedindo para que elas parassem, mas casos de vandalismo e roubos aumentaram com o passar da noite. Fonte: Associated Press.