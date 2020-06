Mais de 375.000 mortos por coronavírus no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 375.000 pessoas no mundo, a maioria na Europa e Estados Unidos, de acordo com um balanço atualizado nesta terça-feira pela AFP às 5h50 GMT (2h50 de Brasília), com base em fontes oficiais.

No total foram registrados 375.070 óbitos no mundo (de 6.258.474 casos), incluindo 179.051 na Europa (2.167.233 casos), o continente mais afetado.

Os países com mais vítimas fatais são Estados Unidos (105.160), Reino Unido (39.045), Itália (33.475), Brasil (29.937) e França (28.833).