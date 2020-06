EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por outro venezuelano próximo a Maduro

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de até US$ 5 milhões na segunda-feira (1) pelo venezuelano Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, um funcionário do governo de Nicolás Maduro, que o governo americano somou ao registro de fugitivos por lavagem de dinheiro e evasão de sanções financeiras.

Ramírez Camacho, atual superintendente de criptoativos da Venezuela, foi incluído no Programa Transnacional de Recompensa ao Crime Organizado (TOCRP) do Departamento de Estado e adicionado à lista dos mais procurados pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE), relatou o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Ele observou que a medida busca "acabar com a corrupção e a criminalidade ligada ao regime Maduro".

"O povo venezuelano merece um governo que escolheu livremente e cujos funcionários não conspiram com seus associados para cometer crimes de roubo contra o povo da Venezuela, incluindo lavagem de dinheiro para esconder o produto dessas atividades ilegais", disse o secretário de Estado Mike Pompeo.

Em um comunicado, o chefe da diplomacia dos EUA reiterou o compromisso de Washington de "ajudar os venezuelanos a restaurar sua democracia através de eleições presidenciais livres e justas".

Enquanto isso, a chancelaria venezuelana rejeitou "energicamente" em um comunicado os anúncios de Washington, ao destacar que "pretendem empreender uma perseguição" contra Ramírez Camacho a partir de "acusações infundadas extraídas de um roteiro hollywoodiano medíocre".

"É evidente que em meio a protestos maciços (...) e em meio à sua crise humanitária mais profunda em um século que fez mais de 100.000 vidas, o governo de Donald Trump busca distrair a atenção da opinião pública reforçando suas práticas ilegais e coercitivas contra a Venezuela", acrescentou o texto.

Desde janeiro de 2019, os Estados Unidos lideram a pressão internacional para incentivar a saída de Maduro, cuja reeleição em maio de 2018 o país considera fraudulenta e a quem atribui corrupção generalizada e graves violações dos direitos humanos.

Ramírez Camacho, 33, é um dos acusados pela promotoria do Distrito Sul de Nova York por lavagem de dinheiro e evasão às sanções do Tesouro dos EUA relacionadas a narcóticos, juntamente com o atual ministro venezuelano do petróleo Tareck El Aissami.

A acusação é parte de um megaprocesso revelado em 26 de março pelo Departamento de Justiça contra Maduro e 14 autoridades venezuelanas e ex-autoridades acusadas de tráfico de drogas, corrupção, tráfico de drogas e outras acusações criminais.