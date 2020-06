Tempestade Amanda deixa destruição e mortes em El Salvador, Guatemala e Honduras

A tempestade Amanda deixou um rastro de destruição e morte ao atravessar o norte da América Central, onde 18 pessoas morreram e inúmeras casas e estradas foram devastadas, especialmente em El Salvador, o país mais atingido.

Somente em El Salvador, 15 pessoas morreram e as equipes de resgate procuravam sete desaparecidos. A tempestade também deixou dois mortos na Guatemala e um em Honduras.

"Hoje, a vimos muito de perto (a morte), nunca vivemos uma catástrofe como a provocada por essa tempestade", disse Enrique Viera, 55, morador da comunidade Novo Israel, no sudoeste de São Salvador, onde 50 casas foram arrastadas por uma forte correnteza.

Uma mulher morreu tentando salvar seu cachorro.

"Desde o furacão Fifi (1974) não passamos por um perigo como o de domingo, realmente não sabíamos o que fazer porque tudo estava inundando, foram minutos de angústia", resumiu Viera.

A tempestade foi o segundo golpe em pouco tempo para o povo de Novo Israel. Acostumados a viver de empregos informais, ficaram sem renda devido às medidas para conter o coronavírus. Moradores sinalizavam com panos brancos para que organizações doassem alimentos.

"É uma imagem forte de destruição que é vista aqui", disse Diego Guevara, 26 anos, que junto com outros jovens foi a Novo Israel para distribuir alimentos e roupas.

No território salvadorenho, segundo dados oficiais, a tempestade afetou 24.125 famílias cujas casas foram total ou parcialmente destruídas.

Estradas em diferentes pontos de El Salvador foram inundadas e 154 deslizamentos de terra foram registrados, dos quais 83 "são graves".

Nesta segunda-feira, os moradores da comunidade Novo Israel tentavam resgatar pertences.

- Região devastada -

Na Guatemala, fortes chuvas deixaram dois mortos e dois feridos, disse o porta-voz do Coordenação de Redução de Desastres, David de León.

Em Honduras, a Comissão Permanente de Contingências anunciou uma morte pelas chuvas, que causaram deslizamentos de terra e inundações em várias partes do país.

A tempestade veio com ventos fortes que, além das mortes e destruição, causaram cortes de energia e água potável nos três países.

Em El Salvador, 7.225 pessoas foram retiradas de áreas de alto risco e transferidas para 154 abrigos em todo o país.

A tempestade será seguida por chuvas moderadas com "intermitência" no território salvadorenho, apesar de ter se dissipado no território guatemalteco no domingo, anunciou o Ministério do Meio Ambiente.

Ele acrescentou que as chuvas somaram 500 milímetros de água, enquanto a média em um ano em El Salvador é de 1.800 milímetros.

"A tempestade chegou para mostrar o quão vulnerável este país é" e revelar "a falta de investimento em infraestrutura", admitiu o ministro Durán.

Em uma estimativa preliminar, o presidente Nayib Bukele disse que a tempestade causou perdas materiais de cerca de US $ 200 milhões.

- Mudança climática -

Em El Salvador, um país de 20.742 km2 e 6,6 milhões de habitantes, os ambientalistas lembraram que 87% do território são vulneráveis a fenômenos hidrometeorológicos devido ao efeito das mudanças climáticas e à "desordem histórica" dos edifícios nas áreas urbanas.

"O planeta, a natureza, lembra novamente quem está no comando, e essas chuvas intensas que recebemos são um produto da mudança climática", disse à AFP o diretor do Centro Salvadorenho de Tecnologia Apropriada (Cesta, ONG), Ricardo Navarro.

Para Navarro, "o desrespeito ilimitado à natureza destruindo ecossistemas" é o que desencadeou a nova tragédia em São Salvador, onde pelo menos sete das 15 mortes são registradas.

"A destruição e as mortes que vemos hoje são o resultado de más decisões que autorizaram urbanizações (construção de casas) em locais de reserva ecológica onde a água é coletada", disse à AFP o coordenador da Unidade Ecológica Salvadorenha (UNES), Maurício Sermeño.

Com quase 50 milhões de habitantes em uma extensão territorial de 533.000 km2, o istmo da América Central é considerado uma área "multi-ameaçada", pois está exposto a furacões e alta sismicidade.