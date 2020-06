Petróleo fecha sem direção definida

Os preços do petróleo terminaram com negociações dispersas na segunda-feira, variando entre as crescentes tensões entre as duas maiores potências econômicas do mundo e a perspectiva de novas negociações na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Em Nova York, o barril de petróleo de "light sweet" (WTI) com entrega para o mês de julho caiu 5 centavos, 0,1%, fechando em US$ 35,44.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto, em seu primeiro dia como contrato de referência, valorizou 38 centavos, equivalente a 1,3%, fechando em US$ 38,32.