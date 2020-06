Primeiro-ministro canadense descarta participação russa em cúpula do G7

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau descartou nesta segunda-feira a participação da Rússia na próxima cúpula do G7, como queria o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando anunciou a reunião por conta própria.

"A Rússia foi excluída do G7 após a invasão da Crimeia há alguns anos e continuou a desrespeitar e desconsiderar as normas e regras internacionais, e é por isso que a Rússia permanece fora do G7 e isso não mudará", afirmou Trudeau em sua coletiva de imprensa diária realizada em Ottawa.

Um repórter perguntou a Trudeau sobre a proposta feita pelo presidente dos EUA no sábado de convidar outros países para participarem da cúpula, incluindo a Rússia.

"Continuaremos a trabalhar com os americanos nos detalhes de sua reunião do G7", acrescentou Trudeau.

"Eu não acho que o G7 represente corretamente o que está acontecendo no mundo. É um grupo muito obsoleto de países", disse Trump a repórteres que viajavam no avião presidencial no sábado, dizendo que gostaria de convidar a Rússia, Coreia do Sul, Austrália e a Índia para a cúpula que deve acontecer no outono boreal.

A Rússia foi expulsa do que era então o G8 em 2014, depois de anexar a península da Crimeia que pertencia à Ucrânia, um movimento nunca reconhecido pela comunidade internacional.