Fred percorre 600 km de bicicleta para se juntar ao Fluminense

O atacante Fred, que está voltando para o Fluminense aos 36 anos, decidiu se juntar ao clube carioca indo de bicicleta em uma viagem solidária de 600 km saindo de Belo Horizonte nesta segunda-feira.

Graças ao chamado "Tour do Fred", que vai durar cinco dias, o ex-jogador da seleção brasileira (que disputou as copas de 2006 e 2014) anunciou no Twitter que quer "ajudar quase 4.000 famílias pobres" para as quais serão distribuídos alimentos e itens de primeira necessidade.

O jogador prometeu oferecer uma cesta de alimentos para cada quilômetro percorrido, e lançou uma campanha de doação online para populações desfavorecidas atingidas pela pandemia de Covid-19.

Fred partiu nesta segunda-feira ao amanhecer da cidade de Congonhas, a 80 km de Belo Horizonte, e deve chegar ao Rio de Janeiro por pequenas estradas e trilhas de terra, na companhia de seu preparador físico.

Eles decidiram se afastar das estradas principais para fugir do tráfego pesado de caminhões, mas também para evitar qualquer aglomeração de fãs em plena pandemia.

A linha de chegada será oficialmente cruzada quando ele chegar ao centro de treinamento do Fluminense, próximo ao Parque Olímpico dos Jogos Olímpicos de 2016.

Campeão olímpico de vôlei em 2004, Nalbert se ofereceu no Twitter a Fred para acompanhá-lo durante alguns quilômetros, apesar de ser torcedor do Flamengo.

Nascido em Teófilo Otini, perto de Belo Horizonte, Frederico Chaves Guedes, que jogou no Lyon de 2005 a 2009, teve seu auge no Fluminense logo em seguida (de 2009 a 2016), conquistando dois títulos de campeão brasileiro vestindo a camisa tricolor (2010 e 2012).

Três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro (2012, 2014 e 2016), e com 39 atuações pela seleção brasileira (pela qual marcou 18 gols), Fred retornou ao seu estado natal, Minas Gerais, para jogar pelo Atlético Mineiro (2016-2017) e depois pelo Cruzeiro (2018-2020).