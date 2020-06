Presidente de federação italiana espera que estádios possam receber torcedores

O presidente da federação italiana de futebol, Gabriele Gravina, reconheceu que espera poder receber torcedores no estádio antes do final do campeonato, embora tenha apontado que ainda é cedo para decidir sobre essa questão.

"Espectadores no estádio? Agora é prematuro. Mas espero que isso aconteça no final do campeonato. Estou ansioso por isso com todo meu coração", disse Gravina, entrevistada pela Rádio 24.

O campeonato italiano, interrompido desde 9 de março devido à epidemia de coronavírus, recebeu o aval do governo na quinta-feira para ser reiniciado em meados de junho.

As partidas serão organizadas seguindo um protocolo sanitário muito rigoroso e prevê-se que sejam disputadas com portões fechados. A serie A deve ser concluída no início de agosto.

Mas, há alguns dias, várias vozes foram ouvidas no mundo italiano do futebol citando a possibilidade de abrir determinados estádios aos torcedores, de maneira limitada e se as condições sanitárias permitirem.

"Acompanho a evolução da situação para cinemas, teatros, eventos culturais. Parece impensável que em um estádio de 60.000 ou 80.000 lugares, não haja espaço para uma porcentagem mínima de espectadores assistir ao jogo, com todas as precauções necessárias", Gravina declarou.

"É prematuro falar sobre isso hoje. Mas com a retomada do campeonato, pode haver um novo pequeno sinal de esperança para o nosso país. Seria também uma maneira de recompensar os torcedores após um período particularmente difícil", acrescentou.

A partir de 15 de junho, os cinemas e os teatros poderão reabrir na Itália, com grupos limitados e seguindo regras precisas de distância.