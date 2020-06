Times espanhóis voltam a fazer treinos coletivos

As equipes da Liga Espanhola de Futebol começaram nesta segunda-feira a treinar coletivamente com todo o grupo, faltando pouco mais de uma semana para o campeonato recomeçar em 11 de junho com o clássico Sevilla-Betis.

Cerca de um mês após os jogadores começarem a se exercitar individualmente em campo, no dia 8 de maio, as equipes completaram o protocolo da Liga até atingir a fase de treinos coletivos, após se exercitarem na semana passada em grupos de 14 jogadores.

Assim, no centro de treinamento do Real Madrid em Valdebebas, nos arredores da capital espanhola, o treinador Zinedine Zidane conseguiu concluir sua primeira sessão de treinos com toda a equipe dois meses e meio após a suspensão do campeonato espanhol devido à pandemia do novo coronavírus.

"Os jogadores completaram uma primeira parte muito física da sessão e continuaram com exercícios individuais e em grupo com a bola e os gols", disse o time merengue.

O Atlético de Madrid também completou seu primeiro treino com todos seus jogadores.

"Estou muito feliz em ver todos e poder treinar com todos, porque no final não havia grupo, todos estavam em parte e agora sentimos o grupo novamente", disse o atacante belga Yannick Carrasco, em declarações divulgadas pelo clube 'rojiblanco'.

O Barcelona também se exercitou com todos seus homens nas instalações de sua cidade esportiva. Os jogadores do time catalão se exercitaram ao longo do dia, com o objetivo de aproveitar o máximo de tempo possível antes da próxima rodada da Liga.

O campeonato espanhol retornará no dia 11 de junho com o clássico Sevilla-Betis, para abrir a 28ª rodada da liga, a primeira das onze que faltam para encerrar o campeonato.

A Liga Espanhola planeja disputar praticamente todas as rodadas até ser concluída no fim de semana de 19 de julho.