Irã anuncia retorno iminente de cientista detido nos EUA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã informou, nesta segunda-feira (1o), que o cientista iraniano Sirous Asgari, detido nos Estados Unidos, retornará em breve para a República Islâmica.

"O caso do doutor Sirous Asgari foi encerrado nos Estados Unidos, e ele retornará ao país provavelmente em dois, ou três dias", afirmou o porta-voz do Ministério, Abbas Musavi.

"Isso se concretizará, se não houver qualquer problema, ou obstáculo de última hora", acrescentou.

Acusado de roubo de segredos industriais durante uma visita acadêmica a Ohio, Asgari, de 59 anos, foi absolvido em novembro. Ele continua detido, porém, aparentemente por razões vinculadas às leis de imigração.

No mês passado, o Ministério iraniano afirmou que Asgari contraiu o novo coronavírus durante a detenção.

Em entrevista concedida em março ao jornal britânico "The Guardian", o cientista afirmou que estava sendo mantido pela polícia migratória em um centro de detenção de Louisiana sem instalações sanitárias básicas e que era impedido de retornar ao Irã, apesar de sua absolvição.

Inimigos há décadas, Irã e Estados Unidos mantêm detenções recíprocas de cidadãos, mas agora, em razão da pandemia, estão considerando a soltura de alguns presos.

Desde março, cerca de 100.000 prisioneiros no Irã, incluindo 1.000 estrangeiros, foram beneficiados com as permissões de saída para conter a propagação da pandemia.

O Irã é o país mais afetado no Oriente Médio, com mais de 150.000 infectados e quase 8.000 mortes. Dentro e fora do território, especialistas suspeitam de que este balanço esteja sendo subestimado.

Já os Estados Unidos são o país mais atingido do mundo pela COVID-19, com quase 1,8 milhão de casos de contágio e mais de 104.000 óbitos.

- Troca completa de presos -

Desde que o presidente americano, Donald Trump, retirou unilateralmente seu país, em 2018, do acordo sobre o programa nuclear iraniano e restabeleceu duras sanções contra o Irã, vários cidadãos deste país foram detidos e condenados nos Estados Unidos.

Teerã, que tem pelo menos cinco detidos americanos, solicitou recentemente uma troca completa de prisioneiros com os Estados Unidos. Segundo uma contagem da AFP com base em comunicados oficiais e informações à imprensa, haveria 19 iranianos presos.

"Existe uma vontade de trocar todos os prisioneiros (...) sem pré-condições, mas até agora é o governo dos EUA que se recusa a responder", disse o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabii, em 10 de maio, de acordo com a agência de notícias Isna.

Ao retornar para o Irã, Asgari será um dos poucos detentos - de ambos os lados - a ser libertado fora do quadro de uma troca de prisioneiros.

Em dezembro passado, o americano Xiyue Wang foi solto por Teerã, enquanto Washington fez o mesmo com o iraniano Masud Soleimani.