Trump discutirá tensões sociais com governadores às 12h e dará coletiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai discutir a crise política histórica com governadores e autoridades policiais em videoconferência às 12 horas de Brasília, informa a agenda oficial do republicano desta segunda-feira, 1º de junho. A Casa Branca ainda convocou uma coletiva de imprensa para as 15 horas desta segunda-feira, também pelo horário de Brasília, na qual autoridades do governo devem comentar a escalada de tensões no país.



Os EUA têm vivido dias de intensos protestos desde que George Floyd, cidadão negro, foi assassinado asfixiado por um policial branco à luz do dia.



As manifestações antirracismo e antifascismo se espalharam por todo o país e já levaram ao menos 24 autoridades municipais americanas a decretarem toque de recolher, o que não acontecia em tantas cidades desde 1968, após a convulsão social pelo assassinato de Martin Luther King.



O governo americano tem reprimido as manifestações, dizendo que manterá a segurança e a ordem nas ruas. O líder da Casa Branca chegou a dizer em rede social neste fim de semana que passará a considerar o movimento antifascista como organização terrorista, adicionado novo ingrediente à tensão que já é considerada histórica no país.



Segundo a imprensa americana, Donald Trump chegou a ser levado a um bunker da Casa Branca durante a noite de sexta-feira, 29, enquanto centenas de manifestantes atiravam pedras e enfrentavam policias em frente à residência oficial do presidente dos EUA.