Pandemia: corrida de pombos é primeiro esporte a ser retomado na Inglaterra

E o primeiro esporte a retomar suas competições na Inglaterra é a... corrida de pombos-correio! Por pouco essas aves bateram o bilhar e as corridas de cavalos nesta segunda-feira (1o).

Às 10h locais (6h em Brasília), mais de 4.000 pombos foram soltos em Kettering, no norte da Inglaterra, por membros da Federação Barnsley de Pombos-Correio para uma corrida de cerca de 140 quilômetros.

Esta é a primeira competição dos velocistas de penas na Inglaterra, desde a paralisação da modalidade em março, devido à pandemia da COVID-19.

As competições na Grã-Bretanha estão autorizadas a partir desta segunda-feira, mas a portas fechadas.

À espera do retorno dos principais esportes (a Premier League de futebol volta apenas em 17 de junho), competições menos populares terão a chance de atrair a atenção da mídia - caso desta corrida de pombos.

"A corrida é uma razão para as pessoas se levantarem de manhã", disse um dos participantes, Greenshield, um ex-mineiro de 72 anos.

"As pessoas estão ansiosas", afirmou, considerando que a retomada permitirá "dar um gás à região".

Entre os outros esportes retomados hoje, está o "snooker", uma variação do bilhar, muito popular no Reino Unido, com o campeão mundial Judd Trump, que começa a defender seu título em Milton Keynes.

O campeonato é transmitido ao vivo pela televisão, e os jogadores passam por testes nasais para detectar o coronavírus.

Já o hipismo recomeça em Newcastle, com dez corridas, e os jóqueis de máscaras.

"Não há outra grande coisa para assistir", comentou o técnico Hugo Palmer, que vê uma "grande oportunidade" para as corridas de cavalos.