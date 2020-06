Irã anuncia 3.000 novos casos de COVID-19 em 24h, recorde em dois meses

O Irã anunciou cerca de 3.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, ou seja, o número mais alto em dois meses no país.

"As pessoas parecem achar que o coronavírus terminou", mas "está longe disso" e "podemos assistir a qualquer momento um (novo) pico perigoso", alertou o ministro da Saúde, Said Namaki, em uma entrevista transmitida pela televisão.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, informou que o Irã teve 154.445 casos, com 2.979 novas infecções nas últimas 24 horas.

Ainda segundo ele, houve 81 novos óbitos, em comparação com 18 mortes do balanço anterior. O número total de vítimas fatais por COVID-19 chega a 7.878 no país.