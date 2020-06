Grande Bazar de Istambul reabre após longo fechamento por pandemia

Fechado desde 23 de março, o icônico Grande Bazar de Istambul reabriu nesta segunda-feira (1o), depois que as autoridades suspenderam a maioria das restrições impostas na Turquia para conter a disseminação do novo coronavírus.

Com cerca de 3.000 lojas e 30.000 comerciantes, o bazar encerra o fechamento mais longo em quase seis séculos de existência - salvo nos casos de desastres naturais e incêndios.

Toda a quarta-feira, nas semanas que antecederam a reabertura, funcionários de limpeza borrifavam desinfetante no chão, nas colunas e nas paredes deste famoso local da capital econômica turca.

A reabertura do mercado foi feita sob rigorosas medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde: uso obrigatório de máscara e número limitado de clientes nas lojas.

Esse mercado coberto, um dos maiores do mundo, acolheu 150.000 pessoas por dia, principalmente turistas, antes de fechar.

Sua reabertura se dá no âmbito da flexibilização da maioria das restrições impostas na Turquia ao combate ao novo coronavírus, que causou mais de 4.500 mortes e 164.000 casos declarados de contágio no país.

Bibliotecas, restaurantes e creches puderam reabrir hoje, e as viagens entre as principais cidades do país, proibidas ou limitadas por dois meses, estão novamente autorizadas.

Nas últimas semanas, a Turquia já havia começado a suspender algumas medidas, autorizando a reabertura de shopping centers e de salões de beleza.

O confinamento de pessoas com mais de 65 anos e menos de 18 anos continua estritamente, porém, até novo aviso. Bares e clubes também estão fechados. Somente shows ao ar livre serão autorizados.