Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial em entretenimento interativo, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Peak, uma das empresas de jogos móveis de maior sucesso global, por US$ 1,8 bilhão. A Peak traz uma forte equipe de 100 pessoas e duas franquias eternas, Toon Blaste Toy Blast, que têm se classificado consistentemente entre os 10 primeiros e os 20 melhores jogos para iPhone dos Estados Unidos por mais de dois anos, respectivamente. Essas franquias adicionam uma escala significativa aos serviços ao vivo da Zynga e serão um fator adicional de expansão de margem nos próximos anos. O Peak também aprimora a nova linha de produtos de jogos da Zynga com projetos adicionais em desenvolvimento inicial.

Fundada em 2010 por Sidar Sahin, a Peak desenvolveu as adoradas franquias de jogos Toon Blast e Toy Blast. Conhecidos por sua inovação, criatividade e design requintado, Toon Blast e Toy Blast popularizaram a mecânica do "colapso" dentro dos jogos de quebra-cabeça de três peças, e capturaram uma base de audiência mundial altamente envolvida que está entre as melhores do setor em retenção de jogadores. Coletivamente, Toon Blast e Toy Blast têm em média mais de 12 milhões de usuários ativos diários (Daily Active Users, DAUs) de dispositivos móveis. Espera-se que a Peak aumente a média de DAUs de dispositivos móveis da Zynga em mais de 60%, enquanto fortalece a audiência internacional de Zynga.

"Estamos honrados em receber Sidar e sua equipe na Zynga. Peak é um dos melhores criadores de jogos de quebra-cabeças do mundo, e não poderíamos estar mais entusiasmados em adicionar esse talento criativo e apaixonado à nossa empresa", disse Frank Gibeau, CEO da Zynga. "Com o acréscimo de Toon Blaste Toy Blast, estamos expandindo nosso portfólio de serviços ao vivo para oito franquias eternas, aumentando significativamente nossa base de audiência mundial e adicionando à nossa nova e atraente linha de produtos de jogos. Como uma equipe combinada, estamos bem posicionados para crescer mais rapidamente juntos."

"Esta é uma parceria gigantesca não apenas para Zynga e Peak, mas para todo o setor de jogos móveis", declarou Sidar Sahin, fundador e CEO da Peak. "As duas empresas partilham uma visão comum: unir as pessoas através dos jogos. A cultura da Peak está fundamentada no aprendizado e progresso incansáveis. Por isso, ao embarcarmos neste novo capítulo em nossa jornada junto com a Zynga, permanecemos tão comprometidos como sempre com nossa exclusiva cultura. Estamos muito entusiasmados com o nosso futuro combinado e com o que vamos realizar juntos."

A Zynga vai adquirir 100% do Peak por US$ 1,8 bilhão, composto de aproximadamente US$ 900 milhões em dinheiro e aproximadamente US$ 900 milhões de ações ordinárias da Zynga (emitidas ao preço médio de fechamento por ação ponderado pelo volume durante o período de negociação de trinta dias encerrado em 29 de maio de 2020). A contrapartida final da transação inicial também incluirá os ajustes habituais de fechamento, e a expectativa é que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2020.

Atualização da orientação para o segundo trimestre e ano fiscal de 2020

Com base na força de seu portfólio de serviços ao vivo, a Zynga está atualizando sua orientação financeira para o segundo trimestre e o ano fiscal de 2020.

Essa atualização não inclui contribuições da Peak, visto que a transação está sujeita às condições habituais de fechamento e está prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2020.

-0- *T (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) Orientação anterior para segundo trimestre de 2020 em 06/05/2020 Atualização da Zynga Orientação anterior para o segundo trimestre de 2020 em 01/06/2020 Reconciliação da receita com as reservas Receita $ 400 $ 30 $ 430 Alterações na receita diferida 60 10 70 Reservas $ 460 $ 40 $ 500 Reconciliação de prejuízo líquido com o EBITDA ajustado Prejuízo líquido $ (60 ) $ (100 ) $ (160 ) Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo 25 100 125 Despesas de transação relacionadas à aquisição 1 3 4 Outros itens de reconciliação1 66 - 66 EBITDA ajustado $ 32 $ 3 $ 35 Prejuízo líquido básico e diluído por ação $ (0,06 ) $ (0,11 ) $ (0,17 ) GAAP básico e ações diluídas 960 - 960 1 Veja mais detalhes na Reconciliação das tabelas GAAP a não GAAP dentro da seção Medidas financeiras não GAAP *T

-0- *T (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) Orientação anterior para ano fiscal de 2020 em 06/05/2020 Atualização da Zynga Atualização para o ano fiscal de 2020 em 01/06/2020 Reconciliação da receita com as reservas Receita $ 1.650 $ 40 $ 1.690 Alterações na receita diferida 150 - 150 Reservas $ 1.800 $ 40 $ 1.840 Reconciliação de prejuízo líquido com o EBITDA ajustado Prejuízo líquido $ (245 ) $ (105 ) $ (350 ) Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo 200 100 300 Provisão para impostos sobre o rendimento 40 10 50 Despesas de transação relacionadas à aquisição 3 8 11 Outros itens de reconciliação1 212 - 212 EBITDA ajustado $ 210 $ 13 $ 223 Prejuízo líquido básico e diluído por ação $ (0,25 ) $ (0,11 ) $ (0,36 ) GAAP básico e ações diluídas 965 - 965 1 Veja mais detalhes na Reconciliação das tabelas GAAP a não GAAP dentro da seção Medidas financeiras não GAAP *T

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Peak

A Peak é uma empresa líder em jogos móveis que conta com uma equipe que valoriza o progresso incessante. A Peak acredita que os melhores produtos são criados quando pessoas talentosas formam equipes autônomas que lutam por impacto. A Peak tem atualmente duas franquias de gráficos para dispositivos móveis de primeira linha - Toon Blast e Toy Blast - que têm se classificado consistentemente entre os 10 e 20 melhores jogos para iPhone dos Estados Unidos nos últimos dois anos, respectivamente, e coletivamente têm mais de 12 milhões de (Daily Active Users, DAUs) móveis em média. A Peak foi fundada em 2010 e está sediada em Istambul, na Turquia. Para obter mais informações, acesse www.peak.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, incluindo as declarações relativas às nossas perspectivas para o segundo trimestre e ano completo sob o título "segundo trimestre e atualização da orientação para o ano fiscal de 2020", "Reconciliação GAAP com a orientação não GAAP atualizada para o segundo trimestre de 2020", e "Reconciliação GAAP com orientação não GAAP atualizada para o ano fiscal de 2020" e declarações relativas a, entre outros aspectos: nossa capacidade de alcançar os benefícios pretendidos com a aquisição da Peak Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketin ("Peak"), incluindo a expansão de nossa audiência global, o crescimento de nosso DAU móvel médio e a adição ao desenvolvimento da nossa linha de produtos e nosso crescimento geral; o preço de compra para aquisição da Peak; a forma e alocação da contrapartida da transação; o momento em que se espera o fechamento da transação; e nossa capacidade de alcançar resultados financeiros, incluindo metas de receitas, reservas, renda e margem. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro, geralmente prospectivas. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

Principais métricas operacionais

Gerenciamos nosso negócio rastreando diversas métricas operacionais, incluindo DAUs (usuários ativos diários (Daily Active Users, DAUs) de dispositivos móveis. Os "DAUs de dispositivos móveis", que medem os usuários ativos diários de nossos jogos em dispositivos móveis, são registrados e estimados pelos nossos sistemas de análise internos. Nós determinamos os DAUs móveis e outras métricas operacionais utilizando dados internos da empresa com base no rastreamento da atividade da conta do usuário. Também utilizamos informações fornecidas por terceiros, incluindo logins de rede de terceiros fornecidos por provedores de plataforma, para nos ajudar a rastrear se um jogador logado em duas ou mais contas de usuário diferentes é o mesmo indivíduo.

DAUs de dispositivos móveis. Definimos os DAUs para dispositivos móveis como o número de indivíduos que jogaram um de nossos jogos para dispositivos móveis durante um determinado dia. A média dos DAUs para dispositivos móveis para um determinado período é a média dos DAUs para dispositivos móveis para cada dia durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo dia é contado como dois DAUs. Nós utilizamos DAUs para dispositivos móveis como uma medida de participação da audiência.

Medidas financeiras não GAAP

Fornecemos neste comunicado algumas medidas financeiras não GAAP para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o GAAP dos EUA (nossas "demonstrações financeiras GAAP"). A administração utiliza medidas financeiras não GAAP internamente na análise de nossos resultados financeiros para avaliar o desempenho operacional e a liquidez. Nossas medidas financeiras não GAAP podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP utilizadas por outras empresas.

A apresentação de nossas medidas financeiras não GAAP não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto ou superior às nossas demonstrações financeiras GAAP. Acreditamos que tanto a gestão quanto os investidores se beneficiam da referência às nossas medidas financeiras não GAAP na avaliação de nosso desempenho e no planejamento, previsão e análise de períodos futuros. Acreditamos que nossas medidas financeiras não GAAP são úteis aos investidores porque permitem maior transparência com relação às principais medidas financeiras que utilizamos na tomada de decisões operacionais e porque nossos investidores e analistas as utilizam para ajudar a avaliar a saúde de nossos negócios.

Fornecemos reconciliações de nossas medidas financeiras não GAAP utilizadas neste comunicado à imprensa com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis nas tabelas a seguir. Devido às seguintes limitações de nossas medidas financeiras não GAAP, você deve considerar as medidas financeiras não GAAP apresentadas nesta carta com nossas demonstrações financeiras GAAP.

As principais limitações de nossas medidas financeiras não GAAP incluem:

-- reservas não refletem que nós adiamos e reconhecemos receitas de jogos online e receitas de certas transações publicitárias durante o período médio estimado de jogo dos pagadores para itens virtuais duráveis ou como consumidos para itens virtuais consumíveis;

-- o EBITDA ajustado não inclui o impacto da despesa de remuneração baseada em ações, despesas de transação relacionadas à aquisição, ajustes de valor justo de contrapartida contingente e liquidações legais e despesas legais relacionadas;

-- o EBITDA ajustado não reflete provisões ou benefícios de imposto de renda e não inclui outras receitas (despesas) líquidas, que incluem ganhos e perdas cambiais e de alienação de ativos, despesas com juros e receitas de juros; e

-- o EBITDA ajustado exclui a depreciação e amortização de ativos tangíveis e intangíveis. Embora a depreciação e a amortização sejam encargos não monetários, os ativos que estão sendo depreciados e amortizados podem ter que ser substituídos no futuro.

-0- *T ZYNGA INC.RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO GAAP COM ORIENTAÇÃO ATUALIZADA PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) Orientação anterior para segundo trimestre de 2020 em 06/05/2020 Atualização da Zynga Orientação anterior para o segundo trimestre de 2020 em 01/06/2020 Reconciliação da receita com as reservas Receita $ 400 $ 30 $ 430 Alterações na receita diferida 60 10 70 Reservas $ 460 $ 40 $ 500 Reconciliação de prejuízo líquido com o EBITDA ajustado Prejuízo líquido $ (60 ) $ (100 ) $ (160 ) Provisão para impostos sobre o rendimento 10 - 10 Receita de juros (2 ) - (2 ) Despesa com juros 8 - 8 Depreciação e amortização 20 - 20 Despesas de transação relacionadas à aquisição 1 3 4 Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo 25 100 125 Despesa com remuneração com base em ações 30 - 30 EBITDA ajustado $ 32 $ 3 $ 35 Prejuízo líquido básico e diluído por ação $ (0,06 ) $ (0,11 ) $ (0,17 ) GAAP básico e ações diluídas 960 - 960 *T

-0- *T ZYNGA INC.RECONCILIAÇÃO DE GAAP PARA NÃO GAAP COM ORIENTAÇÃO ATUALIZADA PARA O ANO FISCAL DE 2020 (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) Orientação anterior para ano fiscal de 2020 em 06/05/2020 Atualização da Zynga Atualização para o ano fiscal de 2020 em 01/06/2020 Reconciliação da receita com as reservas Receita $ 1.650 $ 40 $ 1.690 Alterações na receita diferida 150 - 150 Reservas $ 1.800 $ 40 $ 1.840 Reconciliação de prejuízo líquido com o EBITDA ajustado Prejuízo líquido $ (245 ) $ (105 ) $ (350 ) Provisão para impostos sobre o rendimento 40 10 50 Outros (despesa) rendimentos, líquido 2 - 2 Receita de juros (10 ) - (10 ) Despesa com juros 30 - 30 Depreciação e amortização 80 - 80 Despesas de transação relacionadas à aquisição 3 8 11 Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo 200 100 300 Despesa com remuneração com base em ações 110 - 110 EBITDA ajustado $ 210 $ 13 $ 223 Prejuízo líquido básico e diluído por ação $ (0,25 ) $ (0,11 ) $ (0,36 ) GAAP básico e ações diluídas 965 - 965 *T

