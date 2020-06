Guggenheim é primeiro grande museu a reabrir na Espanha

O Museu Guggenheim, em Bilbau, é o primeiro museu importante a reabrir suas portas na Espanha, nesta segunda-feira (1o), um país que avança no desconfinamento, com 70% da população podendo aproveitar praias e restaurantes.

Conhecido por seu edifício sinuoso de vanguarda, projetado pelo arquiteto Frank Gehry, o Guggenheim de Bilbao (norte) será aberto com horário reduzido, das 14h às 19h no mês de junho, informa a instituição em seu site.

Todos os museus da Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus com mais de 27.000 mortos, fecharam durante o rígido confinamento da população declarado em 14 de março para reduzir o número de contágios.

Com a epidemia sob controle, o país iniciou o desconfinamento por etapas há algumas semanas. O presidente do governo, Pedro Sánchez, disse esperar que a medida esteja concluída em 1º de julho.

No âmbito do desconfinamento, os museus têm autorização para reabrir, embora com uma capacidade entre 30% e 50% do normal. Grandes instituições como o Museu do Prado e Reina Sofía, em Madri, adiaram sua reabertura para 6 de junho.

Nesta segunda-feira, 70% dos espanhóis estão na fase 2, o que permite a abertura de praias e restaurantes. Na fase 1, estes últimos podiam oferecer mesas apenas nos terraços. Cinemas, teatros e shopping centers também poderão operar, desde que com capacidade reduzida.

Pequenas ilhas nos arquipélagos das Canárias e Baleares entraram na terceira e última fase, a qual autoriza a abertura de bares, cassinos e centros recreativos, como zoológicos.

Madri e Barcelona, palco dos maiores surtos do novo coronavírus do país, além de partes da região de Castilla y León, permanecem na primeira fase, na qual entraram há uma semana.

Nesta fase inicial, abrem-se os terraços dos bares e pequenas lojas sem hora marcada, além de hotéis sem áreas comuns e bibliotecas.