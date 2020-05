América Latina e Caribe superam 1 milhão de casos de COVID-19, a metade no Brasil

A América Latina e o Caribe excederam um milhão de casos de COVID-19 neste domingo, metade deles no Brasil, segundo um balanço da AFP feito com dados oficiais.

A região registrou 1.016.828 contágios desde o início da epidemia, e o Brasil, com 514.849 casos, é o país mais afetado da América Latina.

Com 210 milhões de habitantes, o Brasil também é o país com o maior número de mortes por coronavírus na região: 29.314.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o segundo país latino-americano no número de casos, com 164.476 infectados.

Mais de 6 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente declarados em todo o mundo, dos quais quase dois terços na Europa e nos Estados Unidos, segundo a contagem da AFP.

A América Latina, atual epicentro da epidemia, e o Caribe tiveram um rápido crescimento de infecções nas últimas semanas. A região alcançou 500.000 casos de COVID-19 há duas semanas, em 17 de maio.