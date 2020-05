Bolsonaro volta a frequentar aglomeração em plena crise de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro voltou neste domingo a cumprimentar centenas de apoiadores que se manifestaram em frente ao palácio do governo em Brasília, causando uma nova aglomeração no momento em que o país é o quarto com mais mortes pelo novo coronavírus.

Sem usar máscara, Bolsonaro cumprimentou dezenas de apoiadores que gritaram "mito, mito, mito!", enquanto se aglomeravam em uma grade da Praça dos Três Poderes, em frente à presidência.

Evitando tocar nas mãos de seus apoiadores, Bolsonaro caminhou vários metros cercado por seus guarda-costas, carregou duas crianças nos ombros e montou brevemente um cavalo da polícia.

O Brasil, com 210 milhões de habitantes, é o quarto país com mais mortes por COVID-19, registrando 28.834 mortes no sábado, atrás dos Estados Unidos (mais de 103.000), Reino Unido (38.489) e Itália (33.414), de acordo com a contagem da AFP.

O está perto de ultrapassar 500.000 pessoas contagiadas, o segundo maior número no mundo depois dos Estados Unidos, com quase 2 milhões de casos.

No último mês, manifestações em apoio ao presidente foram frequentes em Brasília e neste domingo a manifestação foi contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Manifestantes exibiam faixas como "Abaixo a ditadura do STF".

Na quarta-feira, o STF ordenou cerca de trinta buscas nas residências e escritórios de aliados de Bolsonaro, sob suspeita de que constituíssem uma rede para a disseminação de informações falsas e difamatórias de oponentes e juízes da mais alta corte.