Atacante inglês Jadon Sancho se une a homenagens a George Floyd

O atacante inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, revelou uma camiseta com a mensagem "Justice for George Floyd" ("Justiça para George Floyd") após marcar um gol para sua equipe contra o Paderbon, neste domingo pelo Campeonato Alemão.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Sancho, de 20 anos, marcou o segundo gol do Borussia Dortmund na partida e, no momento da comemoração, revelou uma camiseta escondida por baixo do uniforme com a mensagem de apoio a George Floyd, um cidadão americano negro sufocado até a morte por um policial ao ser detido pela polícia de Mineápolis, nos Estados Unidos.

As imagens da prisão e da truculência policial provocaram manifestações violentas em diversas cidades dos Estados Unidos.

O árbitro da partida mostrou um cartão amarelo para Sancho por ter tirado a camisa do uniforme, em conformidade com o regulamento do futebol.

Sancho é o terceiro jogador da Bundesliga a homenagear George Floyd neste fim de semana. No sábado, o americano Weston McKennie, do Schalke 04, usou uma braçadeira com a mensagem "Justice for George" em campo.

Neste domingo, o francês Marcus Thuram, do Borussia Monchengladbach, se ajoelhou no gramado durante a comemoração de um gol, um gesto popularizado pelo jogador de futebol americano Colin Kaepernick em 2016 para denunciar a violência policial nos Estados Unidos, especialmente contra a comunidade afrodescendente.