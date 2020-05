Bares e restaurantes de Paris poderão ampliar terraços

Os restaurantes, cafés e bares de Paris poderão instalar mesas adicionais em seus terraços quando reabrirem, na próxima terça-feira, uma vez que seus salões internos deverão permanecer fechados.

"Durante esta crise, Paris precisa apoiar seus restaurantes e bares. Eles são o coração da nossa cidade", declarou a prefeita Anne Hidalgo ao jornal "Le Parisien".

Enquanto em outras partes da França estes estabelecimentos reabrirão por completo, o índice elevado de casos de Covid-19 na capital preocupa, o que levou a medidas limitadas.

Os restaurantes e cafés parisienses poderão aumentar o número de mesas nas calçadas e posicioná-las nas vagas de estacionamento localizadas em frente aos estabelecimentos. Também poderão ampliar seus terraços em frente a outros comércios, caso os proprietários destes últimos autorizem, assinalou o vice-prefeito responsável pelo urbanismo, Jean-Louis Missika.

Os elevados impostos sobre os terraços foram suspensos em toda a França, para apoiar o setor. "Isto irá permitir que essas empresas se reergam e voltem a crescer", indicou Didier Chenet, presidente do GNI, que reúne os donos de restaurantes. Ele assinalou que Paris conta com 12,5 mil estabelecimentos que têm terraço, mas apenas 1,5 mil são cobertos.

Anne Hidalgo declarou ao Le Parisien que algumas ruas ficarão fechadas para carros em alguns bairros, como a pitoresca Rue Lepic, em Montmartre, ou as da Place des Vosges, no Marais, locais com vida noturna.

A reabertura dos restaurantes faz parte da segunda fase do plano para levantar o confinamento na França, que também irá eliminar o limite de deslocamento. Mais escolas reabrirão, bem como museus e monumentos, com a condição de que os visitantes usem máscaras e sigam itinerários estritos.

Reuniões de mais de 10 pessoas em locais públicos permanecerão proibidas até 21 de junho e o uso de máscara nos transportes públicos continua sendo obrigatório.