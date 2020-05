Engenheiro alemão que retornou à China testa positivo para coronavírus

Um engenheiro alemão que estava no primeiro voo de retorno à China transportando funcionários europeus testou positivo para o novo coronavírus, sem apresentar sintomas, informaram neste domingo autoridades locais.

O homem estava a bordo de um avião em que viajavam principalmente alemães, cerca de 200 funcionários e suas famílias, que partiu de Frankfurt e pousou ontem em Tianjin, a 100 km de Pequim. O voo marcou o retorno de europeus à China desde a suspensão dos vistos, no fim de março, devido à pandemia.

Autoridades de Tianjin informaram que o homem, 34, testou positivo apesar de não apresentar sintomas quando deixou Frankfurt. Ele foi transferido a um hospital para ser examinado. Todos os passageiros foram testados na chegada à China e colocados em quarentena por duas semanas.

A China fechou suas fronteiras, no fim de março, a todos que possuiam visto, inclusive pessoas com permissão de residência, por medo de uma nova onda de infecções vinda do exterior.