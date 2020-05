Presidente do Uruguai apresenta resultado negativo em teste do coronavírus

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, apresentou resultado negativo no teste de COVID-19 ao qual foi submetido no sábado, informou o próprio governante no Twitter.

"O teste deu negativo", escreveu Lacalle em sua mensagem publicada no sábado à noite.

O presidente anunciou na sexta-feira que faria o exame de detecção da COVID-19 depois de ter sido informado que teve contato com uma diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), diagnosticada com coronavírus, informou o gabinete da presidência.

Lacalle Pou, assim como o ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, se encontraram na segunda-feira com Natalia López, diretora do Mides, em Rivera, cidade na fronteira com o Brasil.

"Eu tenho o costume de tentar estar à frente dos temas, estar no local dos fatos. É assim que eu entendo a função de governar. Na linha de frente", acrescentou o presidente no sábado.

Todas as autoridades do governo apresentaram resultados negativos, indicou a presidência da República.

O ex-presidente Tabaré Vázquez, que se encontrou com Lacalle na segunda-feira, anunciou que passará por um teste de detecção do novo coronavírus na próxima semana.

O Uruguai registra 821 casos da COVID-19, embora apenas 121 permaneçam doentes.