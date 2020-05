Esplanada das Mesquitas em Jerusalém reabre após dois meses

A Esplanada das Mesquitas de Jerusalém, o terceiro local sagrado mais importante do Islã e o primeiro fora da Arábia Saudita, abriu suas portas neste domingo depois de dois meses fechada pela pandemia do novo coronavírus.

Pouco depois das 03H00 (horário local, 21H00 horário de Brasília), os primeiros fiéis, com o rosto coberto por máscaras, puderam entrar no local da Esplanada, localizado na cidade velha de Jerusalém, para participar da primeira oração do dia.