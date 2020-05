SpaceX lança seu primeiro voo espacial tripulado nos Estados Unidos

Os astronautas americanos Bob Behnken e Doug Hurley decolaram ontem do Kennedy Space Center, na Flórida, a bordo de um foguete SpaceX. Esta é a primeira vez que uma empresa privada dos Estados Unidos consegue realizar uma missão dessa natureza para a Nasa. O foguete Falcon 9, da empresa criada por Elon Musk, decolou conforme o planejado às 15h22 (horário local, 16h22 horário de Brasília), e colocou a cápsula do Crew Dragon em órbita cerca de 10min depois.





Depois de realizar sua tarefa de extrair os dois astronautas da gravidade da Terra, a primeira etapa do foguete de 70 metros se separou conforme o planejado e voltou a pousar verticalmente em uma plataforma na Flórida. A SpaceX é a única empresa no mundo que pode recuperar seus foguetes dessa maneira. Mais tarde, a segunda etapa do Falcon 9 colocou a cápsula do Crew Dragon na órbita adequada para chegar ao seu destino, a Estação Espacial Internacional (ISS), que voa 400 quilômetros acima dos oceanos, a mais de 27.000km/h.





Uma câmera transmitiu o interior da cápsula ao vivo, mostrando os dois homens amarrados aos seus assentos durante a subida supersônica. "Parabéns pela primeira viagem tripulada pelo Falcon 9. Foi incrível", disse o astronauta Doug Hurley, comandante da espaçonave, quando a cápsula já atingia 27.000km/h, a cerca de 200 quilômetros de altitude. Os dois homens chegarão à ISS hoje, às 11h29 (horário de Brasília).





O presidente Donald Trump participou pessoalmente do lançamento a alguns quilômetros de distância. "Real talento, verdadeira genialidade, ninguém faz isso como nós", disse ele. A missão aconteceu em meio às restrições impostas para conter a pandemia do novo coronavírus, o que obrigou os tripulantes a permanecerem em quarentena durante mais de duas semanas. O lançamento foi acompanhado por milhões de pessoas ao redor do mundo, via internet. Os astronautas são ex-pilotos militares e entraram para a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) em 2000. Eles decolaram da histórica plataforma de lançamento 39A, a mesma usada pela Apollo 11 para chegar à Lua pela primeira vez na história.