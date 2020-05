Mais de 150.000 casos de COVID-19 no Peru, com recorde de 7.386 contágios em 24 horas

O Peru, o segundo país da América Latina com os mais infectados pelo COVID-19, ultrapassou 150.000 casos confirmados neste sábado, após um número recorde de mais de 7.000 contágios em 24 horas e aumentou para mais de 4.370 mortes por doenças respiratórias, anunciou o presidente Martín Vizcarra.

"Mais de um milhão de pessoas foram testadas (desde o primeiro caso em 6 de março), das quais 155.671 são positivas", disse Vizcarra, dando uma avaliação da evolução da pandemia no 76º dia de confinamento nacional obrigatório.

O número de mortos totalizou 4.371 pessoas, representando um aumento de 141 mortes nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde em seu relatório diário sobre a pandemia.

O resultado dos casos confirmados neste sábado significou um aumento de 7.386 infecções em 24 horas em comparação com os números oficiais da sexta-feira, quando o Peru afirmou estar em um estágio de freio e estabilização da doença.

"Os desafios que temos como país são enormes. Estamos no estágio de contenção da doença, ingressando no estágio de recuperação e reiniciando gradualmente as atividades como a população pode ver", afirmou Vizcarra.

O presidente peruano vinculou o maior número de casos positivos ao número de testes de descarte que as autoridades peruanas realizaram na última semana.