Mais de 6 milhões de casos de coronavírus declarados no mundo

Mais de 6 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente no mundo, dois terços deles na Europa e nos Estados Unidos, segundo uma contagem feita pela AFP com base em fontes oficiais neste sábado às 17H15.

Foram contabilizados pelo menos 6.000.867 casos de contágio, incluindo 366.848 mortes, principalmente na Europa, o continente mais afetado com 2.135.170 casos (177.595 mortes) e nos Estados Unidos, o país com o maior número de contágios (1.760.740) e óbitos (103.472).

É na América Latina que o vírus avança mais rapidamente, com um aumento de mais de 45.000 casos nas últimas 24 horas, o que elevou o total a 944.695 infecções e 49.230 mortes.