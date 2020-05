Trump pode mobilizar forças militares para conter manifestações nos EUA

Com o acirramento das manifestações nos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd, fontes informam a Associated Press que o Pentágono emitiu ordem para deixar soldados do Corpo da Polícia Militar, a polícia do Exército dos Estados Unidos, de prontidão caso seja necessário a mobilização das forças para ajudar as polícias das cidades onde a situação está mais crítica. O governo americano negou a informação.



Seria a primeira vez que tropas militares da ativa podem ser destacados para controle de manifestações dentro do país desde 1992, quando a cidade de Los Angeles enfrentou uma série de violentos motins. A sugestão partiu do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quinta-feira, 28, quando pediu ao secretário de Defesa, Mark Esper, soluções rápidas de como o governo federal americano poderia lidar com o assunto.



A escalada nos protestos, com incêndios e saques, aconteceu após a divulgação do vídeo que mostrou o policial Derek Chauvin, de Minneapolis, com o joelho em cima do pescoço de Floyd, que veio a falecer por conta das lesões. Chauvin foi preso e indiciado por homicídio na noite de ontem. Além de Minneapolis, houve manifestações violentas nesta sexta-feira também na capital Washington, Nova York, Atlanta, Phoenix, Denver e Los Angeles.