Presidente do Uruguai entra em quarentena por possível contágio de coronavírus

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, está em quarentena depois de estar em contato com a diretora do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides), diagnosticado com coronavírus, informou nesta sexta-feira (29) o escritório da Presidência.

O presidente e outras autoridades serão testados para o coronavírus no sábado e "permanecerão em quarentena até os resultados dos testes", informou a Presidência.

Lacalle Pou, assim como o ministro da Defesa Nacional, Javier García, e o secretário da Presidência, Álvaro Delgado, se encontraram na segunda-feira com Natalia López, diretora do Mides, em Rivera, cidade na fronteira com o Brasil.

A Presidência informou na mesma nota que, na sexta-feira, "o caso positivo da COVID-19" era conhecido por López.

A reunião à qual o presidente compareceu se concentrou no tratamento de um surto de coronavírus naquela região.

O Uruguai registra 816 casos da COVID-19, embora apenas 114 permaneçam doentes, dos quais 42 estão em Rivera.

Depois de conversar com presidente Jair Bolsonaro, Lacalle Pou anunciou na segunda-feira a ativação de um tratado de ação sanitária binacional.

"Reunimos a aprovação do presidente brasileiro para aplicar esse tratado e, nas próximas horas, o colocaremos em prática", afirmou, acrescentando que há "preocupação recíproca com o que está acontecendo na fronteira".

O presidente uruguaio informou que os ministérios do Interior e da Defesa adicionarão dois "postos de controle sanitário migratório" aos dois já existentes na fronteira.