Detido na Alemanha suposto chefe de rede de tráfico de migrantes

Trinta pessoas foram presas esta semana na França, na Bélgica e na Alemanha como parte da investigação pela morte de 39 migrantes vietnamitas em um caminhão refrigerado em outubro de 2019 na Inglaterra.

Após a prisão, terça-feira, perto de Paris e Bélgica, de 26 pessoas durante uma operação policial internacional, um homem suspeito de ser um organizador do grupo de contrabando de migrantes vietnamita foi preso um dia depois na Alemanha, informaram à AFP fontes próximas à investigação.

Apelidado de "Duc el Calvo", o homem de 29 anos foi alvo de um mandado de prisão europeu emitido pela França, segundo fontes. O detido "pode ser o chefe da rede no lado francês", disse uma das fontes à AFP.

Os treze presos na França compareceram a um tribunal nesta sexta-feira, antes da abertura de uma investigação e da prisão provisória.

Os treze suspeitos detidos na Bélgica foram acusados pela Justiça. Onze foram presos após serem acusados de "tráfico humano agravado, filiação a uma organização criminosa e falsificação e uso de documentos falsos", segundo a procuradoria federal belga.

Duas outras pessoas, acusadas das mesmas acusações, foram libertadas.

Em 23 de outubro de 2019, os corpos de 31 homens e oito mulheres de nacionalidade vietnamita, incluindo dois adolescentes de 15 anos, foram descobertos em um contêiner na área industrial de Grays, leste de Londres. O contêiner veio do porto belga de Zeebruges.

Devido à sua localização geográfica, a Bélgica é frequentemente usada por traficantes que gerenciam a passagem de migrantes irregulares para o Reino Unido.

Cinco pessoas foram acusadas no Reino Unido no mesmo caso, incluindo Maurice Robinson, o motorista do caminhão interceptado em Grays, 25. No início de abril, ele se declarou culpado de homicídio involuntário em um tribunal de Londres.