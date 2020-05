Federer supera CR7 e Messi na lista da Forbes e é o atleta mais bem pago do mundo

O tenista suíço Roger Federer encabeça a lista dos atletas mais bem pagos no mundo no ano passado, com 106,3 milhões de dólares em receita, segundo a lista anual da revista Forbes, divulgada nesta sexta-feira.

Logo atrás, a uma curta distância estão os jogadores Cristiano Ronaldo (US$ 105 milhões) e Lionel Messi (US$ 104 milhões), que ficaram em primeiro lugar nesta lista em 2019.

Federer, detentor de um recorde de 20 títulos do Grand Slam, alcançou o primeiro lugar principalmente graças a seus contratos e recomendações de publicidade, que lhe renderam mais de US$ 100 milhões em receita entre 1º de junho de 2019 e 1º de junho de 2020, o período analisado pela Forbes para fazer seu ranking.

A receita restante de 6,3 milhões veio de seus ganhos em torneios do circuito da ATP.

Depois do jogador de golfe Tiger Woods, Federer é o segundo atleta em atividade a quebrar a marca de US$ 100 milhões em faturamento de publicidade em um ano.

É a primeira vez que o suíço de 38 anos lidera esta lista da Forbes, impulsionado por seu recente contrato de patrocínio com a marca têxtil japonesa Uniqlo nos próximos 10 anos, em um valor de cerca de US$ 300 milhões.

Depois do tenista, que no ano passado ocupou a quinta posição no ranking, o segundo lugar é ocupado pelo português Cristiano Ronaldo, com 105 milhões de dólares nos últimos 12 meses.

No caso do atacante, sua principal fonte de renda é o salário de seu clube, a Juventus de Turim, com 60 milhões de dólares, enquanto de publicidade e outras fontes ele recebeu mais 45 milhões.

Já o astro argentino Lionel Messi faturou 104 milhões de dólares, dos quais 72 milhões correspondem ao seu salário no Barcelona e o restante em publicidade e outras atividades.

Em seguida na lista da Forbes estão Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, com US$ 95,5 milhões, e LeBron James, da NBA Los Angeles Lakers, com US$ 88,2 milhões.

A primeira atleta feminina do ranking é a tenista japonesa Naomi Osaka, que ocupa o 29º lugar com 37,4 milhões de dólares em faturamento.