Cidade de Nova York a caminho de gradual reabertura na semana de 8 de junho

Nova York, a cidade mais atingida pela COVID-19 nos Estados Unidos, está "no caminho certo" para reabrir na semana que começa em 8 de junho, disse o governador Andrew Cuomo nesta sexta-feira.

A capital financeira dos Estados Unidos, onde vivem oito milhões de pessoas e na qual a pandemia matou cerca de 21.500, está perto de cumprir sete regras que permitirão que a cidade saia lentamente de seu confinamento de mais de dois meses, disse Cuomo. "Vamos nos concentrar nos pontos críticos", tuitou o governador.

Nova York já cumpriu as diretrizes sobre a queda no número de mortes e hospitalizações e deve atender aos critérios de capacidade hospitalar e testes de triagem na próxima semana, informou Cuomo a jornalistas.

Isso permitirá o varejo, o atacado, a fabricação e a construção a partir da segunda semana de junho, como parte da primeira fase de um plano gradual de reabertura.

"Estamos no limiar do próximo grande passo", disse o prefeito Bill de Blasio a jornalistas.

Cuomo afirmou que a primeira fase permitirá que cerca de 400.000 nova-iorquinos voltem ao trabalho.

A abertura de restaurantes e bares não será autorizada até a fase três, enquanto a quarta e última fase permitirão que locais de entretenimento, incluindo teatros e museus, reiniciem as operações.

Espera-se que duas semanas passem entre cada fase, desde que não haja aumento dos contágios.

O governador alertou que partes do estado podem ser fechadas novamente se a reabertura desencadear uma segunda onda de casos.

Cuomo ordenou o fechamento de todas as lojas não essenciais desde de 22 de março, quando o Estado de Nova York se viu no epicentro do surto de coronavírus nos Estados Unidos.

Cerca de 800 residentes do estado de Nova York morriam todos os dias no auge da crise, no início de abril, a grande maioria deles na capital.

Cuomo disse nesta sexta-feira que o número de mortos nas últimas 24 horas foi de 67, o menor em um único dia desde o início da crise.

A cidade de Nova York é a última das dez regiões desse estado a começar a reabrir, e algumas devem entrar na segunda fase neste fim de semana.

O Estado de Nova York concentra quase um terço das 102.000 mortes da covid-19 registradas nos Estados Unidos, com cerca de 30.000 óbitos.