Programa de empréstimos do Fed para pequenas empresas está próximo do lançamento: Powell

O programa de ajuda às pequenas empresas do banco central dos Estados Unidos vai conceder seus primeiros empréstimos nos próximos dias, com o objetivo de preservar empregos, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta sexta-feira(29).

Logo após a pandemia de COVID-19 atingir a maior economia do mundo, o Fed lançou o Main Street Lending Program, juntamente com uma série de outras providências para apoiar as empresas.

Mas desde o início de abril, o banco central expandiu e modificou os termos da proposta, depois de receber milhares de cartas de credores e potenciais tomadores de empréstimos.

Os fundos visam aliviar a pressão financeira de empresas grandes demais para o Programa de Proteção ao Salário - Paycheck Protection Program, para empresas com até 500 funcionários - mas não grandes o suficiente para ter acesso imediato aos mercados financeiros.

"É para as empresas que estão no intermediário", disse Powell durante um fórum on-line. "É muito desafiador porque é um escopo extraordinariamente diversificado, as necessidades de crédito de diferentes tipos de empresas em diferentes setores são extraordinariamente diversas".

Mas após as alterações, "estamos a poucos dias de fazer nossos primeiros empréstimos pelo Main Street", disse ele no evento promovido pela Universidade de Princeton.

"Tudo o que fazemos é focado na criação de um ambiente no qual essas pessoas tenham melhores chances de manter seu emprego ou conseguir um novo trabalho", disse Powell. "Esse é o objetivo."

Dados do governo sobre benefícios de desemprego mostram que mais de 40 milhões de trabalhadores perderam seus postos pelo menos temporariamente desde meados de março, quando as paralisações foram impostas para conter a disseminação do coronavírus.

A taxa de desemprego subiu para 14,7% em abril e deve subir ainda mais.

O programa Main Street oferece empréstimos de quatro anos que variam de US $ 500.000 a US $ 200 milhões ou mais para empresas maiores.