FMI aprova linha de crédito para Peru de US$ 11 bilhões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) concedeu ao Peru uma linha de crédito de 11 bilhões de dólares em dois anos, solicitada por Lima para enfrentar a crise desencadeada pela pandemia de coronavírus.

"O conselho executivo do FMI aprovou hoje (quinta-feira), por um período de dois anos, um contrato de Linha de Crédito Flexível (LCF) para o Peru" por US $ 11 bilhões, segundo comunicado do FMI.

O LCF é um instrumento de financiamento renovável concedido a países com um sólido histórico de política econômica, que permite que o beneficiário tenha acesso a valores significativos a qualquer momento.

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, elogiou "as fortes estruturas institucionais e políticas do Peru" que ajudaram o país a "alcançar impressionantes resultados macroeconômicos e reduzir vulnerabilidades".

No entanto, considerou que "o colapso da COVID-19 representa um desafio extraordinário, que está empurrando a economia peruana para uma recessão".

Por sua vez, o Banco Central da Reserva do Peru observou que a LCF foi solicitada a "reforçar a resistência da economia (peruana) à incerteza global causada pela pandemia de Covid-19" e afirmou que o LCF é "contingente".