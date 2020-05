A Uefa "considera todas as opções" na programação e formato da Liga dos Campeões, interrompida em meados de março pela pandemia do novo coronavírus, declarou a autoridade europeia nesta sexta-feira, coincidindo com as notícias da imprensa que falam de uma possível mudança de local da final prevista em Istambul.

"Consideramos todas as opções sobre o cronograma e o formato da competição por meio do grupo de trabalho que inclui clubes, ligas e federações nacionais", disse um porta-voz da Uefa à AFP, observando que uma possível decisão deve ser tomada na próxima reunião do Comitê Executivo, em meados de junho.

"Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas deve ocorrer no Comex (Comitê Executivo da Uefa) em 17 de junho", disse ele.

A Uefa teve que suspender todas as suas competições devido à pandemia. A Liga dos Campeões estava nas oitavas de final e o torneio até agora não pôde ser retomada.

Neste sábado, a final deveria ter sido disputada em Istambul, se o calendário tivesse sido seguido normalmente.

Em um artigo publicado nesta sexta-feira, o New York Times relata que o local da final pode ser alterado, citando "uma pessoa próxima ao assunto".

O prestigioso jornal americano garante que a Uefa considera "um certo número de lugares como alternativa" e que há reuniões planejadas com as autoridades turcas.

A rádio espanhola Cadena Cope citou Lisboa como uma possível alternativa, enquanto a Sky Italia fala na Alemanha.

Segundo o New York Times, se o local for alterado, Istambul poderá receber como compensação o direito de sediar uma futura final da Liga dos Campeões.

Em uma recente entrevista ao jornal português Record, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, afirmou que queria concluir a edição 2019-2020 do maior torneio europeu até "final de agosto".

Essa possibilidade significaria que as competições europeias teriam que ser retomadas no início de agosto, o mais tardar, após o término das ligas nacionais que decidiram retomar.

Segundo um documento de trabalho da Uefa ao qual a AFP teve acesso no mês passado, a final da Liga dos Campeões poderia ser remarcada para 29 de agosto.