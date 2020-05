Final da Copa da Inglaterra é programada para 1º de agosto

Após o anúncio feito na quinta-feira do retorno da Premier League em 17 de junho, a Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta sexta o cronograma para concluir a Copa da Inglaterra, incluindo a final, que será disputada no dia 1º de agosto.

Interrompida pela crise do novo coronavírus, a FA Cup será retomada se as condições sanitárias permitirem, nos dias 27 e 28 de junho, com as quartas-de-final tendo 100% de times da Premier.

As semifinais foram marcadas para 11 e 12 de julho, antes da final em 1º de agosto, que costuma encerrar a temporada na Inglaterra.

Isso significaria que o campeonato já estaria encerrado nessa data e que as nove rodadas que faltam seriam disputadas em sete semanas.

A FA não especifica os locais dos jogos e consideraria agrupá-los em Wembley com portões fechados, mas a perspectiva de duelos em campo neutro nas quartas e nas semifinais não convence os clubes.

O jogo de maior destaque das quartas de final, Leicester-Chelsea, coloca frente a frente as equipes que atualmente ocupam o terceiro e quarto lugares na Premier, respectivamente.

O Sheffield United (7º) deve receber o Arsenal (9º), enquanto que os dois times de Manchester jogam como visitantes: o City em Newcastle (13º) e o United no campo do último colocado da Premier, o Norwich.