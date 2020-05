As principais verificações da AFP dessa semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - BOLSONARO OFENDE APOIADORES EM REUNIÃO MINISTERIAL

Após o Supremo Tribunal Federal divulgar vídeos da reunião ministerial de 22 de abril - citada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal -, usuários passaram a afirmar que o presidente chamou os seus apoiadores de "bostas" durante o encontro. A frase compartilhada milhares de vezes nas redes sociais não foi dita, contudo, durante as gravações da reunião divulgadas pelo STF.

http://u.afp.com/ReuniaoBolsonaro

2- PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROTESTAM CONTRA BRUNO COVAS

Um vídeo em que dezenas de profissionais de saúde viram de costas à medida em que carros oficiais passam entre eles, entrando em um hospital, foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde meados de maio como se mostrasse um protesto realizado em São Paulo contra o prefeito da cidade, Bruno Covas. Apesar da manifestação ser real, ela foi realizada em Bruxelas, contra a primeira-ministra belga, Sophie Wilmès.

http://u.afp.com/HospitalCovas

3 - IVERMECTINA CURA COVID-19 EM 48 HORAS

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o final de abril garantem que a ivermectina, um medicamento antiparasitário, "mata o COVID-19 em 48 horas". Embora um estudo de um laboratório tenha demonstrado que o remédio inibe o novo coronavírus in vitro, ou seja, em um experimento realizado fora de um organismo vivo, sua eficácia ainda não foi comprovada clinicamente em pessoas.

http://u.afp.com/IvermectinaCoronavirus

4- DORIA PASSA QUARENTENA EM MANSÃO MILIONÁRIA

No momento em que políticos e organizações de saúde recomendam que as pessoas permaneçam em casa para reduzir a propagação do novo coronavírus, a imagem de uma mansão foi compartilhada dezenas de milhares de vezes em redes sociais como se fosse do governador de São Paulo, João Doria. A propriedade de luxo fica, no entanto, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é do filantropo norte-americano James H. Randall, segundo reportado por múltiplos veículos.

http://u.afp.com/CasaDoria

5 - PROBLEMAS CAUSADOS PELO USO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS?

Uma imagem compartilhada mais de 2 mil vezes nas redes sociais desde meados de maio assegura que as máscaras cirúrgicas impedem a oxigenação pulmonar e levam o usuário a respirar os seus resíduos respiratórios, entre outros problemas. A maioria destas afirmações, contudo, é falsa, de acordo com os especialistas consultados.

http://u.afp.com/ProblemasMascaras

6 - BEBÊ NASCE DENTRO DE SACO AMNIÓTICO PORQUE MÃE TINHA COVID-19

O vídeo do nascimento de um bebê ainda dentro do saco amniótico tem sido compartilhado milhares de vezes nas redes sociais em português desde o início de maio deste ano, com a afirmação de que corresponde ao parto de uma mulher infectada com a COVID-19. Essa alegação, contudo, é falsa, pois o vídeo foi gravado em janeiro deste ano na Costa Rica, quando ainda não haviam sido detectados casos desta doença no país.

http://u.afp.com/PartoCOVID

7 - PRODUTOS DANIFICADOS EM SHOPPING FECHADO NO BRASIL POR COVID-19?

Publicações compartilhadas nas redes sociais desde meados de maio mostram várias fotos de produtos em mau estado juntamente à afirmação de que isto teria ocorrido em um shopping no Brasil devido ao fechamento ordenado por conta da pandemia do novo coronavírus. As imagens, contudo, foram feitas em um shopping da Malásia e, segundo a administração do local, a loja já passou por um processo de desinfecção.

http://u.afp.com/ShoppingMalasia

8 - DEPUTADA ITALIANA ACUSA BILL GATES

O objetivo das medidas contra a pandemia de COVID-19 é "a dominação absoluta" dos seres humanos; Bill Gates está executando planos para reduzir a população mundial e suas iniciativas deixaram milhares de mulheres estéreis e provocaram paralisias em crianças: estão são algumas das polêmicas declarações feitas pela deputada italiana Sara Cunial, conhecida por seus posicionamentos antivacinas, em uma intervenção parlamentar no último dia 14 de maio. A gravação do seu discurso foi compartilhada mais de 3,2 mil vezes nas redes sociais, mas várias de suas afirmações são falsas, ou inexatas.