Comunicado do Business Wire :AM Best

A AM Best rebaixou o Rating de Força Financeira para A- (Excelente) de A (Excelente) e o Rating de Crédito de Longo Prazo para "a-" de "a" do IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB) (Brasil). Concomitantemente, a AM Best manteve o status dos ratings de crédito em sob revisão com implicações negativas.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial do IRB, categorizada pela AM Best como mais forte, bem como desempenho operacional forte, perfil empresarial neutro e gerenciamento de risco da empresa (ERM) marginal.

Os rebaixamentos dos ratings refletem uma mudança na visão da AM Best sobre o ERM do IRB, após o fracasso da empresa em estabelecer ferramentas adequadas de gerenciamento de risco para garantir o cumprimento de métricas de liquidez regulatória apropriadas, calculadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o órgão regulador brasileiro do setor de (re)seguros, resultando na instalação de fiscalização especial. A AM Best acredita que o IRB tem recursos financeiros e de gerenciamento para evitar tal violação regulatória.

Além disso, em março de 2020, o IRB anunciou a saída repentina de sua alta administração por questões de governança e, em abril de 2020, seu conselho de administração sofreu mudanças significativas. As recentes partidas na alta gestão criam incerteza adicional em relação à direção estratégica da empresa.

Os ratings em revisão com implicações negativas refletem preocupações contínuas da AM Best sobre a eficácia da governança e gerenciamento de riscos do IRB. Além disso, qualquer descoberta negativa potencial relacionada à fiscalização regulatória ou à investigação interna do próprio IRB pode impactar a visão da AM Best sobre a força do balanço do IRB, desempenho operacional ou perfil empresarial.

Um fator que poderia causar ações negativas de rating seria a deterioração do balanço do grupo, desempenho operacional, perfil de negócios ou ERM causada por qualquer mudança de gerenciamento ou eventos subsequentes na empresa.

Um fator de rating que poderia levar a uma perspectiva estável seria a transição bem-sucedida da administração, mantendo os níveis existentes de capitalização ajustada ao risco e desempenho operacional da empresa, além de mitigar qualquer impacto potencial no perfil empresarial da companhia.

