Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited ("Schlumberger") anunciou hoje que a Schlumberger Oilfield UK Plc, uma subsidiária integral indireta da Schlumberger ("SLB UK"), resgatará todo o valor principal pendente de seus títulos seniores de 4,200% com vencimento em 2021 (CUSIP Nos. 80685QAA4/G7861RAA4; ISIN Nos. US80685QAA40/USG7861RAA44 e Códigos Comuns 56301097/56301046, os "Títulos"). A data de resgate dos títulos é 29 de junho de 2020 (a "Data de Resgate"). Os títulos estão atualmente listados na Lista Oficial da Bolsa de Valores do Luxemburgo e admitidas à negociação no mercado do Euro MTF.

O valor principal agregado dos títulos em circulação é de US$ 600 milhões. Os títulos serão resgatados na Data de Resgate, a um preço de resgate para cada série de títulos igual a (a) 100% do valor principal agregado sendo resgatado, mais (b) o acumulado e não pago de tais títulos desde a última data de pagamento de juros até, mas excluindo a Data de Resgate, mais (c) um prêmio total a ser calculado três dias úteis antes da Data de Resgate, de acordo com os termos dos títulos e da escritura aplicável que governa os títulos. Na Data de Resgate, e depois dela, os títulos deixarão de estar em circulação e os juros deixarão de incidir sobre os títulos.

As notificações do resgate estão sendo enviadas pelo fiduciário dos títulos para todos os titulares registrados atualmente de tais títulos.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, tais declarações contêm termos como "esperar", "poder", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender", "prever", "deveria", "poderia", "vai", "ver", "provavelmente" e outros similares. As declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, como, por exemplo, declarações relacionadas aos termos e à data do resgate dos títulos. Nem a Schlumberger e a SLB UK podem garantir que tais expectativas se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da Schlumberger registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que esta declaração à imprensa é proferida, e a Schlumberger e a SLB UK se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 103.000 pessoas, que representavam mais de 170 nacionalidades ao final do primeiro trimestre de 2020, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

