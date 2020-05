Reino Unido quer criar grupo de países para reduzir dependência da Huawei

O Reino Unido entrou em contato com os Estados Unidos para criar um grupo de 10 países que poderiam desenvolver em conjunto a própria tecnologia 5G e reduzir a dependência da empresa chinesa Huawei, informa nesta sexta-feira o jornal The Times.

A proposta foi apresentada antes de uma reunião de cúpula do G7 que o presidente americano Donald Trump espera organizar no próximo mês.

Apesar de algumas advertências americanas, o governo britânico permitiu a Huawei construir até 35% da infraestrutura necessária para instalar a nova rede de internet móvel no país.

O Reino Unido propõe criar um clube de 10 países que incluam os membros do G7, além de Austrália, Coreia do Sul e Índia, indica o jornal The Times.

De acordo com a publicação, uma das opções implica centralizar os investimentos em empresas de telecomunicações existentes nos 10 Estados membros.

As empresas finlandesa Nokia e sueca Ericsson são as únicas alternativas atualmente disponíveis na Europa para proporcionar equipamento 5G, como as antenas de telefonia.