PIB italiano registra queda de 5,3% no primeiro trimestre

A Itália, um dos países mais afetados do mundo pelo novo coronavírus, registrou queda de 5,3% do PIB no primeiro trimestre de 2020 na comparação com o período anterior, um retrocesso mais importante que o previsto e inédito em 25 anos.

A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat), que no fim de abril havia calculado uma queda de 4,7%.

O novo dado "confirma a magnitude excepcional do retrocesso do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre (...) que não era registrado desde o primeiro trimestre de 1995", destacou o instituto.

A Itália adotou severas medidas de confinamento durante dois meses. O país registra mais de 33.000 mortes provocadas pelo coronavírus e a recessão econômica dos próximos meses é comparada a que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial.

Economistas calculam uma queda do PIB em 2020 de entre 8 e 10%.