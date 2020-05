Liga russa de futebol vai reiniciar com limitação de público

Os estádios dos clubes da primeira divisão russa, que vai ser retomada no dia 21 de junho após mais de dois meses de interrupção, poderão receber espectadores, mas com uma capacidade limitada, anunciou a Federação Russa de Futebol (RFS) nesta quinta-feira.

A agência de saúde Rospotrebnadzor "aceitou a possibilidade de organizar partidas com torcedores (...) Inicialmente, os estádios receberão espectadores em 10% de sua capacidade", afirmou o RFS em um comunicado, citado por agências de imprensa do seu país.

Foi estabelecido um protocolo que permite o retorno de sessões de treinamentos e partidas, nas quais está previsto que membros dos órgãos técnicos, jogadores e árbitros sejam submetidos a testes regulares para o novo coronavírus.

A RFS havia anunciado em meados de maio o retorno do campeonato para o dia 21 de junho. O torneio está suspenso desde meados de março devido à pandemia de COVID-19.

Com essas novas regras sobre o número de espectadores, o Zenit de São Petersburgo (líder do campeonato), por exemplo, poderá receber 6.780 espectadores em sua Gazprom Arena, um dos estádios construídos para a Copa do Mundo de 2018.

Nesta quinta-feira, o Lokomotiv de Moscou anunciou que quatro de seus jogadores haviam sido infectados com o coronavírus, doze dias após o teste positivo de um dos astros do clube, o peruano Jefferson Farfán.