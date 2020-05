Após silêncio inicial, Trump lamenta por 100.000 mortos por COVID-19 nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou suas condolências nesta quinta-feira pelo marco "muito triste" das 100.000 mortes por coronavírus no país, depois que seu silêncio sobre o assunto provocou críticas.

"Acabamos de atingir um marco muito triste, com as mortes pela pandemia de coronavírus atingindo 100.000", escreveu Trump no Twitter, cerca de 16 horas após o número de mortes da COVID-19 exceder esse limite, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins, uma referência nacional.

"A todas as famílias e amigos dos falecidos, quero estender minhas sinceras condolências e amor por tudo o que essas grandes pessoas significavam e representavam. Deus esteja com vocês!", acrescentou.

O número de mortos nos Estados Unidos, com 1,7 milhão de casos confirmados, é de longe o mais alto de qualquer país do mundo. Trump é acusado de ter respondido tardiamente à pandemia.

O presidente tem dito repetidamente que qualquer morte por COVID-19 é trágica, no entanto, seus críticos afirmam que ele parece mais preocupado com a devastação econômica do país do que em confortar famílias americanas dilaceradas pela perda de entes queridos.

Ele também foi criticado por apresentar previsões excessivamente otimistas sobre a contagem final de mortes, apenas para contrariar os números que não param de crescer.

Na quarta-feira, enquanto muitos políticos americanos, incluindo o provável candidato à presidência do Partido Democrata Joe Biden, expressavam sua tristeza pelo marco sombrio, Trump tuitou sem parar em outras questões.

Entre a noite de quarta-feira e seu tuíte de quinta-feira pela manhã em reconhecimento às 100.000 mortes, o presidente postou mais de 40 mensagens sobre vários tópicos, mas nenhum sobre as vítimas da COVID-19.

Os democratas atacaram o presidente por parecer insensível à escala do drama.

"No dia em que os Estados Unidos atingiram 100.000 mortes pela pandemia de COVID-19, Trump compartilha uma mensagem descrevendo-se como 'o melhor presidente da nossa história'. Sua vaidade é nauseante", tuitou o congressista Don Beyer.

Bide reagiu rapidamente quando o número de 100.000 mortos foi conhecido com uma mensagem de vídeo aos enlutados.

"Há momentos em nossa história tão sombrios e comoventes que sempre ficam presos em cada um de nossos corações como uma dor compartilhada. Hoje é um desses momentos", disse Biden na quarta-feira. "Receba algum conforto pelo fato de todos nós estamos sofrendo com vocês", acrescentou o candidato democrata.