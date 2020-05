Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Project Management Institute (PMI), a associação com liderança mundial para profissão de gestão de projetos, firmou parceria com o Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração (CLADEA) para inserir profissionais de escolas de administração e aos gerentes de projetos da próxima geração à profissão de gestão de projetos. A gestão de projetos está no centro da mudança, tornando especialmente importante, durante grandes momentos de disrupção, educar os futuros líderes mundiais sobre a importância da gestão de projetos.

Durante o acordo, o PMI irá cooperar com o CLADEA e suas 142 instituições membros da América Latina para criar e compartilhar conteúdo com foco na pesquisa em gestão de projetos e nas melhores práticas para o ensino de gestão de projetos - tudo em espanhol e português. Além disto, executivos do PMI e do CLADEA participarão de eventos virtuais e ao vivo para ajudar a divulgar a profissão e sua importância.

"Seja com 5 ou 75 anos, todos concluem projetos e podem se beneficiar das habilidades de gestão de projetos", disse Ricardo Triana, Diretor Geral do PMI na América Latina. "A parceria estratégica com o CLADEA nos ajuda a interagir com estudantes de toda a América Latina interessados na gestão de projetos enquanto estão se formando. Também oferece ao PMI e ao CLADEA a oportunidade de ajudar as instituições educacionais a entender o importante papel que a gestão de projetos desempenhará no novo ecossistema de trabalho e aprender quais recursos são necessários para ensinar a gestão de projetos na região da América Latina."

Como parte do acordo, o PMI estenderá às instituições membros da CLADEA dois benefícios:

-- Um pacote para estudantes do PMI com desconto, que oferece aos alunos a oportunidade de obter a certificação CAPM® (Certified Associate in Project Management) e fortalecer sua carreira com uma associação ao PMI

-- Isenção da taxa da Carta de Intenção para instituições interessadas em solicitar o credenciamento pelo PMI, Centro Global de Acreditação para Programas de Educação em Gestão de Projetos (GAC)

"Os novos profissionais que a América Latina receberá de instituições acadêmicas enfrentarão desafios importantes como consequência do impacto causado pela pandemia mundial. Esta nova normalidade em que receberão a economia lhes mostrará desafios importantes, tanto como empreendedores quanto como trabalhadores em diversos setores. Consideramos que será benéfico aos alunos ter habilidades de gestão de projetos para suas vidas, o que lhes permitirá avançar com agilidade e segurança diante de novos projetos que a economia precisará recuperar", disse Manuel Ortiz de Zevallos, Diretor Executivo do CLADEA. "Em parceria com o PMI, a associação líder neste setor nos permitirá promover pesquisa e educação em gestão de projetos em nossas sociedades, além de nos ajudar a fortalecer a capacidade educacional em nossas instituições membros na América Latina."

Sobre o Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) é a associação com liderança mundial para aqueles que consideram a gestão de projetos, programas ou portfólio sua profissão. Por meio de advocacia, cooperação, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a Economia de Projetos: a futura economia em que trabalho e indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Com 50 anos de atuação, trabalhamos em quase todos os países do mundo para aprimorar carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gestão de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking, todos reconhecidos mundialmente. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute

Sobre o CLADEA

Em atividade há mais de meio século, o CLADEA é uma organização internacional que reúne instituições de ensino superior e organizações internacionais comprometidas com o ensino e a pesquisa em administração. Atualmente, 240 instituições públicas e privadas da América Latina, América do Norte, Europa e Oceania são membros do CLADEA. Para mais informação sobre o CLADEA, acesse: www.cladea.org/en

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005718/pt/

Rachael Ballard, Rachael.ballard@pmi.org

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.