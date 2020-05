American Airlines cortará 30% de sua equipe administrativa

A American Airlines cortará 30% de seus postos administrativos e prevê também uma redução no número de pilotos e tripulantes - informa um documento interno, ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (28).

Atingida pela pandemia da COVID-19, a companhia aérea afetará, com essa nova medida, cerca de 5.100 de suas 17.000 vagas administrativas.

Assinado por Elise Eberwein, uma das líderes executivas da companhia, o documento indica que essa decisão faz parte de um plano de demissão voluntária em andamento. Pelo menos 39.000 de 100.000 funcionários da empresa já aderiram a ele.

Assim como as demais empresas de transporte aéreo do mundo, a American Airlines sofreu diretamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus.