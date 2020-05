Reino Unido, EUA, Austrália e Canadá acusam China de violar 'obrigações' em Hong Kong

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália acusaram a China, nesta quinta-feira (28), de violar suas obrigações internacionais, após a adoção por parte do Parlamento chinês de uma controversa legislação de segurança nacional para Hong Kong.

"A decisão da China de impor a nova lei de segurança nacional em Hong Kong está em contradição direta com suas obrigações internacionais sob os princípios da declaração conjunta assinada pela China e pelo Reino Unido, juridicamente vinculativa e registrada na ONU", disseram os chefes da diplomacia desses quatro países em uma declaração conjunta.

A lei recém-aprovada "limitaria as liberdades da população de Hong Kong e minaria drasticamente a autonomia e o sistema que a tornavam tão próspera", disseram os signatários, que expressaram "profunda preocupação" com a situação política do enclave e o agravamento de "divisões na sociedade de Hong Kong".

Por isso, no mesmo texto, eles convidam Pequim a "trabalhar com o povo de Hong Kong para encontrar uma solução aceitável para ambas as partes".